Spływ kajakowy Wdą. To świetny sposób na aktywny wypoczynek na Kaszubach! [ZDJĘCIA]

Pomysły na weekend na Kaszubach

- Początkowo Wda płynie wśród pól i łąk - mówi Andrzej Penk, kierownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. - Granicę WPK Wda przecina pod mostem na trasie z Dziemian do Kościerzyny. Wówczas wpływamy w malowniczy, zalesiony wąwóz. Rzeka na tym odcinku zmienia swój wygląd. Dno jest urozmaicone, nurt zmienny, koryto przegradzają zwalone pnie drzew. Mimo to odcinek nie jest trudny. Mijamy pojedyncze zabudowania niedaleko brzegów rzeki. Wtedy rzeka przyspiesza i płynie wartkim nurtem aż do otwartego terenu, gdzie w otoczeniu łąk zwalnia i wpływa do jeziora Osty. W tym miejscu przekopano kanał skracający bieg rzeki i kierujący wodę prosto do jeziora Schodno. Na brzegu jest platforma służąca do obserwacji ptactwa wodnego. Na końcu jeziora znajduje się pole biwakowe, gdzie można odpocząć. Tędy też biegnie piesza ścieżka przyrodnicza wokół jeziora Schodno.

Spływ kajakowy Wdą - pomysł na weekend

Wda rozlewając się szeroko i płynąc powoli, kieruje nas do Loryńca. Przed wsią z lewej strony do Wdy wpływa Trzebiocha, druga pod względem wielkości rzeka we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Pod mostem w Loryńcu rzeka znacznie przyspiesza, by po chwili się uspokoić. Płynąc wśród łąk, docieramy do Czarliny. Rzeka tu skręca na zachód i mijając porośnięte trzciną brzegi, wpływamy do jeziora Słupinko. Tu skręcamy w lewo i pod malowniczym drewnianym mostem wypływamy na Jezioro Radolne. Wówczas docieramy do miejsca, gdzie łączą się cztery jeziora - Wdzydze, Radolne, Jelenie i Gołuń.