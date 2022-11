Spektakularne zwycięstwo MMTS Kwidzyn w Lubinie! Goście pokonali Zagłębie aż 35:22!

MMTS Kwidzyn z czwartym zwycięstwem w PGNiG Superlidze. Kwidzynianie rozgromili Zagłębie Lubin 35:22

Dzięki skuteczności Jakuba Bogacza gospodarzom udało się jednak zmniejszyć rozmiar strat do zaledwie jednego trafienia. Sytuacja ta utrzymała się do 13 minuty i wyniku 6:7 dla Kwidzyna. Wówczas podopieczni trenera Bartłomieja Jaszki ponownie rozegrali świetny fragment meczu. Dobrze bronił Łukasz Zakreta, a w ataku brylował Robert Orzechowski. Dzięki temu, po czterech bramkach MMTS przy jednym trafieni gospodarzy, kwidzynianie wyszli na prowadzenie 11:7. Wówczas gospodarzom udało się nieco zmniejszyć istniejącą różnicę za sprawą trafień Mikołaja Kupca i Rafała Krupy. Końcowe 10 minut pierwszej połowy należało jednak do kwidzynian, choć goli wcale nie oglądaliśmy tak wiele. MMTS zdobył wówczas 4 bramki przy zaledwie jednym trafieniu Zagłębia i czerwono-czarni schodzili do szatni prowadząc 5 bramkami.