Spektakle nanajowe w gdańskim Teatrze Miniatura. Czym są spektakle dla nanajów? GALERIA

Teatr najnajowy to spektakle dla dzieci do trzeciego roku życia – wyjaśnia kierownik literacka teatru Agnieszka Kochanowska. – Przygotowane są z myślą o potrzebach maluchów w tym wieku i pozwalają doświadczać teatralnej rzeczywistości wszystkimi zmysłami – przez kolory, światła, dźwięki, ruch, dotyk, czasem słowa. Przedstawienia mają nie tylko pobudzać dziecięcą wyobraźnię, ale dawać okazję do żywego reagowania na otoczenie i sztukę.

Pełna poświęcenia i pasji gra aktorska dla dziecięcej publiczności

Zaczęliśmy zapraszać do ich tworzenia artystów, którzy podchodzą do takich spektakli poważnie, nieinfantylnie – opowiada Agnieszka Kochanowska. - To zaprocentowało powstaniem takich przedstawień jak „Cztery pory roku” w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego, „To tu to dom” w reżyserii Edyty i Jakuba Ehrlichów czy niedawny premierowy „Przypływ” w reżyserii Alicji Morawskiej-Rubczak,.