Spektakle na Scenie Letniej w Orłowie. Aktorzy wracają po dwuletniej przerwie

Po dwuletniej przerwie aktorzy wrócili na Scenę Letnią w Orłowie.

Wróciliśmy spektaklem „Marlena Dietrich. Iluzje”, którego autorem scenariusza i reżyserem jest Jacek Bała. Ten spektakl był przygotowywany rok temu, ale na próżno, bo jak wiadomo, z racji pandemii, trzeba było Scenę Letnią, jak wszystkie teatry, zamknąć, więc czekaliśmy rok.

Co jeszcze zobaczymy tego lata?

Po trzech tygodniach grania „Marleny Dietrich”, wracamy do spektaklu „Osiecka. Archipelagi”. Zapraszam wszystkich, także tych widzów, którzy go widzieli, bo „Osiecka. Archipelagi” warto po raz drugi zobaczyć. Jest tam kilka znakomitych ról, postaci ze świata polskiego show biznesu z lat 60, 70. To przedstawienie, które dla wielu osób łączy się ze wspomnieniami młodości, to jest kawał życia, które opisała Osiecka w swoich piosenkach.

Ale będzie też pożegnanie z tytułem.

Zwykle cztery lata gramy spektakl na Scenie Letniej, dlatego 29 lipca pożegnamy przedstawienie do tekstów Wojciecha Młynarskiego „Jesteśmy na wczasach”, w reżyserii Jarosława Kiliana - to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć. Gramy trzy dni. Później, do 15 sierpnia włącznie wracamy do „Marleny”.