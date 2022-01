Spadek reprezentacji kobiet w biznesie. W giełdowych spółkach zaledwie 6 procent stanowisk prezesów zajmują kobiety Kamil Kusier

fot. materiały prasowe

Według statystyk za 2021 roku aż 80 procent stanowisk prezesów i 75 procent stanowisk członków zarządu w polskich firmach zajmują mężczyźni. Jak wynika ze statystyk w spółkach, których akcje notowane są na giełdzie, zaledwie 6 procent z nich zarządzana jest przez kobiety. Co więcej, wskaźnik ten z roku na rok jest coraz niższy. Z czego to wynika? Powodów można wskazać wiele, to jednak jednym z nich z całą pewnością może być fakt, że spada również procent firm, które należą do kobiet. W 2021 roku 32,5 procent przedsiębiorstw czy też jednoosobowych działalności należało do kobiet.