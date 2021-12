Sopot: Znamy projekt budżetu na 2022 rok. Niemal 74 mln deficytu. Dokument zostanie poddany pod konsultacje z mieszkańcami

Budżet na 2022 rok, tak jak ten uchwalony na rok obecny, opisywany jest w magistracie jako ostrożny, ze względu na panującą pandemię. Wydatki zostały zaplanowane na ponad 439 mln zł, podobnie jak w 2021 roku (438 mln). Spadną dochody, z 387 do niemal 365 mln zł. Co ciekawe, nie jest za to znacząco odpowiedzialna, krytykowana przez prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, rządowa polityka obniżania podatku dochodowego. Wprawdzie dochód w postaci udziału miasta w podatku dochodowym płaconym przez mieszkańców spadnie nieznacznie (z niemal 106 mln zł planowanych w 2021 do niemal 98 mln), wzrośnie jednak suma uzyskiwana z podatku dochodowego firm (z 9 do ponad 13 mln zł). Spadek wpływów z podatków dochodowych jest więc odpowiedzialny za niespełna 5 z ponad 20 mln zł różnicy w dochodach między kończącym się a przyszłym rokiem. Już tegoroczny budżet pokazał, że obawy o niskie wpływy podatkowe są przesadzone. Dokument w ciągu roku był kilka razy nowelizowany, m. in. z powodu... wyższych niż szacowano wpływów podatkowych.