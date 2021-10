Sopot: Zatrzymany kierowca pod wpływem kokainy. Miał jej więcej. Policjanci znaleźli ją w bieliźnie mężczyzny

W czwartek, 30. września nad ranem na Alei Niepodległości w Sopocie policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem volkswagen. Za kierownicą auta siedział znany im 23-letni mieszkaniec Sopotu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego zachowanie, podejrzewając że znajduje się on pod wpływem środków odurzających. Wstępne badanie śliny wykazało u 23-latka obecność kokainy i pobrano od niego krew do dalszych badań. Ponadto podczas jego przeszukania policjanci znaleźli schowane w bieliźnie pudełko, a w nim zawiniątka z białą substancją. Znaleziony proszek przekazano biegłemu do dalszych badań, natomiast zatrzymany 23-latek trafił do policyjnego aresztu.

- Według opinii biegłego znaleziona u 23-latka substancja zawiera chlorowodorek kokainy - informuje asp. sztab. Lucyna Rekowska z sopockiej policji. - Młody kierowca jeszcze dziś na podstawie zebranych dowodów usłyszy zarzut posiadania środków odurzających. Jeżeli wynik badania krwi potwierdzi u niego obecność zakazanych substancji, zarzuty zostaną mu uzupełnione o kolejne przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem narkotyków - dodaje.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Posiadanie narkotyków to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia.