Sopot: „Wyścig z czasem” o życie 2-letniej Amelki. Do braci Collins dołączy Tomasz Komenda

- Amelka ma dwa lata, teraz waży ponad 11 kilogramów, terapię genową można bezpiecznie podać do 13 i pół kilogramów - tłumaczy Przemysław Gmyrek, ojciec Amelki . - Nie jestem w stanie powiedzieć ile mam jeszcze czasu, by uratować moją córkę - niepokoi się.

Tomasz Komenda i bracia Collins pojadą na rowerach, by uratować Amelkę

Spod mola ruszyli w 500-kilometrową trasę mającą nagłośnić akcję pomocy dla dziewczynki Rafał i Grzegorz Collinsowie. Jeszcze jako nastolatkowie pochodzący z ubogiej rodziny ówcześni bracia Chmielewscy emigrowali do Londynu. Zaczynali od pracy fizycznej, osiągnęli sukces dzięki założonej przez siebie firmie modyfikującej wygląd samochodów pod indywidualne wymagania właścicieli. Nazwisko zmienili na Collins, by łatwiej funkcjonować na rynku. Ich klientami byli m. in. Simon Cowell, Ronan Keating, Rita Ora, Gareth Bale, Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny. Bracia założyli fundację swojego imienia zajmującą się działalnością charytatywną.