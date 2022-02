Sopot: Wspólnie działają, by zachować ważny zabytek. Społecznicy z Gdańska i Sopotu apelują do Generalnego Konserwatora Zabytków

- Inicjatywa wyszła ze strony sopockiego stowarzyszenia, my się absolutnie z tym zgadzamy – mówi Anna Pisarska, wiceprezes Fundacji dla Gdańska i Pomorza. - Jest to już jedyny taki obiekt, którego rangę można by podnieść. Nie ma w Sopocie innych takich miejsc. Nie ma ich też niestety nigdzie w Trójmieście. Może najlepszym byłby teren „Gedanii”, ale widzimy co tam się dzieje – zauważa.