Sopot wkrótce znów w Google Street View! Będzie aktualizacja bazy zdjęć. To kamera zobaczyła do tej pory!

Nowe zdjęcia Gdańska w Google Street View! Będzie aktualizacja bazy zdjęć, samochody Google'a jeżdżą po Polsce

Już wkrótce w Google Street View pojawią się nowe zdjęcia! Samochody Google'a jeżdżą już po Polsce i aktualizują dotychczasowe zbiory. Dotrą także do Gdańska! Co do tej pory na ulicach stolicy Pomorza zobaczyła kamera Google Street View? Sprawdźcie! Dzięki tym zdjęciom możemy nie tylko zobaczyć, co dzieje się na ulicach naszych miast, ale także porównać, jak najbliższa okolica zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście bywa, że nie brakuje sytuacji nietypowych... Co w Google Street View można zobaczyć na gdańskich ulicach? Sprawdziliśmy!