Sopot: uzdrowisko czy imprezowisko? Felieton Wojciecha Wężyka

Na dłuższy czas Sopot zamieni się znowu w przyjazne i, jak mówiła Agnieszka Osiecka, skrojone na ludzką miarę miasteczko. To, co jest ulgą dla większości mieszkańców, jest jednak wyzwaniem z perspektywy zarządzania miastem turystycznym. Wraz z odpływem tłumów kurczy się znacząca część dochodów lokalnych biznesów, które swój byt opierają o przyjezdnych. Jesteśmy, obok zaprzyjaźnionego Zakopanego, jedną z najchętniej wybieranych destynacji wakacyjnych, ale – w przeciwieństwie do Podhala – sezon trwa u nas znacznie krócej. Składają się na to czynniki obiektywne, takie jak położenie nad morzem, które z oczywistych względów traci swoje atuty wraz ze zmianą pogody. Nie brakuje jednak przyczyn związanych z błędną strategią miasta, która sprzyja koncentracji turystów niemal wyłącznie w okresie wakacji.

Pierwsza z nich to odwrócenie się Sopotu plecami do lasów. To marnotrawstwo niebywałego wręcz dla naszego miasta potencjału. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do typowego plażowania lasy sprzyjają ludziom aktywnym. To również dobre środowisko do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Spacery, rowery, grzybobranie – te przyjemności są w dużej mierze niezależne od warunków atmosferycznych. Niestety, polityczne aspiracje naszych włodarzy powodują niemal ciągły konflikt z zarządzającymi lasami. A miasto traci.