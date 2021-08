Sopot: Utrudnienia w ruchu od strony Gdańska. Rusza wymiana krawężników na Al. Niepodległości

Podczas prac drogowych do jednego pasa zwężona będzie jezdnia Al. Niepodległości w kierunku Gdyni na wlocie do Sopotu. Krawężniki będą wymieniane pomiędzy numerami posesji przy Al. Niepodległości 627 i 649 na długości 300 m. Prace będą trwały od poniedziałku 23.08.2021 r do końca miesiąca.

- Wiązać się to będzie z wyłączeniem najpierw prawego, a następnie lewego, pasa ruchu - informuje Anna Dyksińska z sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Prace prowadzone będą w godzinach 6.00-14.00 by umożliwić płynny ruch w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego - dodaje.