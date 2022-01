Sopot się zwija, czyli jak to się dzieje, że niektóre miejsca znikają

Raz po raz dowiadujemy się o zamknięciu tej czy innej restauracji. I chociaż nie znoszę argumentu „tak było zawsze”, to mogę zgodzić się z tezą, że gastronomia rządzi się swoimi prawami, wśród których płodozmian czy zwyczajnie mody mają swoje znaczenie. To dlatego niektóre lokale znikają, żeby za chwilę pojawić się w zupełnie innej odsłonie, bardziej dostosowanej do oczekiwań klientów. Taka sytuacja nie musi oznaczać plajty – może być równie dobrze przemyślą decyzją właściciela restauracji, który chce zwiększyć przychody.

Tej zimy dowiedzieliśmy się już o kilku zamknięciach znanych lokali. W pewnej mierze można to nazwać „problemami pierwszego świata”, bo ostatecznie każdy z nas jest w stanie przeżyć bez sushi czy burgera. Ale obok tych informacji pojawiły się również doniesienia o plajtach sklepu z artykułami metalowymi, piekarni, warzywniaka i wreszcie coś, co spowodowało lawinę komentarzy – likwidacja punktu sprzedaży biletów na komunikację miejską, przeniesionego na dworzec. Zapytasz, Czytelniku, czym jest kilka upadłości? Otóż moim zdaniem w mieście małym jak Sopot nie są to zwyczajne plajty, ale raczej symptomy trendu, który trwa już od dłuższego czasu.