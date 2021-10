Sopot się wyludnia. GUS opublikował nowe dane, w pierwszym półroczu 2021 liczba mieszkańców spadła

Odzyskanie pozycji miasta 50-tysięcznego (pod koniec lat 70.) w stosunku do obecnych 35 049 mieszkańców jest żelaznym punktem kolejnych samorządowych kampanii wyborczych. Obecne władze prowadzą też program budowy mieszkań komunalnych, który na tle sąsiadów cechuje się najwyższym odsetkiem nowych mieszkań na tę samą liczbę mieszkańców. Do roku 2026 Sopot planuje budowę ok. 280 mieszkań, co będzie kosztować ponad 85 mln zł. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa 47 mieszkań, w fazie projektowania znajduje się kolejna inwestycja, w której znajdzie się 16 lokali. Dotąd w 2021 oddano do użytku 49 mieszkań.