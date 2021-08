Sopot: Sezon powrotu do normalności. Miasto podsumowało postpandemiczne wakacje

W aurze niespodziewanego końca lata na tarasach Domu Zdrojowego sopockie władze i służby przedstawiły 31 sierpnia 2021 roku podsumowanie sezonu turystycznego.

- Średnie obłożenie w obiektach noclegowych w miesiącach od czerwca do sierpnia wyniosło ponad 80 proc., w porównaniu do roku ubiegłego jest to 15 proc. wzrost - poinformowała Magdalena Jachim, wiceprezydent Sopotu. - Ze względu na obostrzenia i utrudnienia w podróżowaniu, w Sopocie gościliśmy głównie turystów krajowych. W dużej mierze były to rodziny z dziećmi, korzystające z bonu turystycznego. Turyści zagraniczni to jedynie 10 proc. wszystkich odwiedzających. Przede wszystkim odwiedzali nas Niemcy, Czesi oraz Litwini, przyjeżdżając własnym transportem - dodała.