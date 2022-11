Sopot: Sesja rady miasta pod znakiem nie tak złych finansów, ale i podwyżek. Ślubowanie złożyła nowa radna Stanisław Balicki

Karolina Misztal

Psi podatek w Sopocie wzrośnie do 84 zł a opłata uzdrowiskowa do 5,20 za dobę. Deficyt budżetowy zmniejszy się do 22 mln zł dzięki szybszemu wpływowi udziału miasta w podatku PIT. Podczas sesji rady miasta, na której przegłosowano te zmiany, ślubowanie złożyła nowa radna z PiS, która zastąpiła wyprowadzającego się z Sopotu szefa klubu radnych partii.