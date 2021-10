Sopot: Rodzice zbudowali swoim dzieciom domek na drzewie. Po trzech latach atrakcja zaczęła przeszkadzać administracji osiedla

Dzieci na kameralnym osiedlu zbudowanym w latach 60., w Sopocie przy ul. Okrzei, nie mają wiele atrakcji na swoim podwórku. 3 lata temu rodziny z dziećmi skrzyknęły się i zbudowały swoim pociechom atrakcję, domek na drzewie. Jego historia, oczami dziecka, przedstawia się następująco:

- To było tak, że na początku zbudowaliśmy, później bawiliśmy się i było fajnie, ale oni rozmontowali dach, potem drabinkę - opowiada 9-letni Mieszko. - Potem ktoś opowiadał, że woda rozlana na podłodze i potem chcieli rozmontować domek. Teraz mówią, że zniszczą ten domek, żeby nie było. A na wiosnę, jak wymyślimy coś, to oni zbudują. Ja tak sobie myślę, że zniszczą ten domek, poczekają do wiosny, żeby każdy zapomniał i nie zrobią nic - martwi się.