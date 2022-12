Sopot przyjął projekt budżetu na 2023 rok. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Przyszłoroczny budżet Sopotu powstawał w czasie dużej niepewności związanej z wojną toczącą się w Ukrainie, rekordową inflacją, wzrostem cen energii oraz ograniczaniem dochodów własnych samorządów. Zmiany w systemie podatkowym ograniczające samorządom wpływy z podatku PIT wprowadzone tzw. Polskim Ładem oraz „Piątką Kaczyńskiego” spowodowały ubytek w dochodach z PIT o 9,7 mln zł w stosunku do roku 2022 i o 26,6 mln zł w stosunku do uzyskanych w 2021 r. Przekazana pod koniec ubiegłego roku i obecnie tzw. „subwencja rozwojowa” w wysokości 27 mln zł jest o ponad 10 mln zł mniejsza i niestety nie pokrywa utraconych dochodów. To sprawia, że sytuacja finansowa miasta w porównaniu do roku 2022 będzie gorsza. Zrobimy wszystko, by jak najmniej odczuli to mieszkańcy – komentuje Jacek Karnowski, prezydent Sopotu