Sopot: Prezentacja autobusów elektrycznych. Miasto chce takimi zastąpić spalinowe pojazdy na liniach wewnętrznych

W Sopocie firma Karsan zaprezentowała dwa autobusy: 6-metrowy Jest Electric i 8,4-metrowy Atak Electric. Ten drugi szczególnie zainteresował sopocki magistrat.

- W pierwszej kolejności chcemy zakupić autobusy, które będą obsługiwały linie wewnętrzne 144 i 185 - wyjaśniał miejskie plany wiceprezydent Marcin Skwierawski. - Są to linie, które łączą górny i dolny Sopot, jeżdżą też w okolice targowiska i są bardzo uczęszczane przez sopocian. Chcielibyśmy do ich obsługi pozyskać 4 do 5 pojazdów.