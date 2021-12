Sopot: Potrzebna pomoc po pożarze. Jak pomóc pogorzelcom? Stanisław Balicki

Pogorzelcom z Sopotu potrzebne są m. in. ubrania, pościel i podstawowe sprzęty domowe. Podczas pożaru, który wybuchł nad ranem 28 grudnia ewakuowano 11 mieszkańców kamienicy. Nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań. Dwie rodziny nie mają już do czego wracać - ich mieszkania spłonęły doszczętnie. Miasto zapewniło wszystkim pomoc doraźną.