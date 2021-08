Sopot: potrącenie 26-latka jadącego hulajnogą. Mężczyznę przewieziono do szpitala

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w czwartek (5.08.2021) ok. godz. 8.30. Wynikało z niego, że przy ul. Obodrzyców doszło do potrącenia osoby jadącej hulajnogą przez kierującą samochodem.

Kierująca autem była trzeźwa

- Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 46-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 26-latkowi jadącemu hulajnogą i potrąciła go. Zdarzenie miało miejsce na przejeździe dla rowerzystów - mówi asp. szt. Lucyna Rekowska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. - W wyniku zderzenia mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy. Po przebadaniu alkomatem ustalono, że była trzeźwa. Czynności w sprawie cały czas trwają i funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

