Sopot: Poszukiwania zaginionej Joanny Miler. Kobieta nie wróciła do domu. Może wymagać pomocy

Zaginiona Joanna Miler Sopot

O zaginięciu 41-letniej Joanny Miler powiadomiła policję rodzina. 41-latka w piątek 14 styczna ok. godz. 11:00 wyszła z mieszkania przy ul. Alei Niepodległości w Sopocie i do chwili obecnej nie wróciła ani nie skontaktowała się z z bliskimi. Zaginiona jest osobą niepełnosprawną, mogła się zgubić lub trzeba jej pomóc w powrocie do domu.