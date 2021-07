Sopot: Posypały się mandaty za picie alkoholu na plaży

Policjanci z Sopotu wspólnie z funkcjonariuszami z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku przeprowadzili kolejne działania na plaży, gdzie zwracali szczególną uwagę na kwestię spożywania alkoholu na plaży, wchodzenia do wody pod wpływem alkoholu, pozostawiania bez opieki rzeczy, a także kradzieży tych rzeczy. W trakcie działań policjanci podjęli interwencje wobec 8 osób, które spożywały lub usiłowały spożyć alkohol. Za te wykroczenia zostali oni ukarali mandatami.

Przy okazji policjanci przypominają, że kąpiel choćby po jednym piwie to potencjalne zagrożenie. Wystarczy moment, aby zniknąć pod wodą i tylko kilka minut by stracić przytomność i często życie. Wchodząc do wody nie pozostawiajmy też bez opieki swoich rzeczy, bo złodziej wykorzystuje takie sytuacje. Poprośmy o przypilnowanie rzeczy kogoś zaufanego.