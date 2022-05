Sopot. Pijane małżeństwo wracało na rowerach do domu. Zapłacili łącznie 5 tys. zł kary. Taksówka zdecydowanie wyszłaby taniej

- Około godziny pierwszej w nocy, jadący ulicą Armii Krajowej w Sopocie dzielnicowy i policjant „patrolówki” zatrzymali do kontroli drogowej dwoje rowerzystów — relacjonował rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, podinsp. Maciej Stęplewski. - Okazało się, że to małżeństwo z Gdańska w wieku 52-lat. Podczas rozmowy funkcjonariusze od razu wyczuli od nich zapach alkoholu. Gdańszczanie przyznali się, że wcześniej byli na urodzinowej imprezie i spożywali alkohol, a teraz jadą na stację kolejową, by pociągiem wrócić do Gdańska.