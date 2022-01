Sopot: Opozycja wobec ratusza zwiera szyki. Organizacje i aktywiści miejscy będą uzgadniać swoje działania

W świetlicy parafii pw. św. Andrzeja Boboli spotkali się przedstawiciele w zasadzie wszystkich organizacji krytykujących działania sopockiego ratusza i prezydenta Jacka Karnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli m. in. radni ruchu „Kocham Sopot” Grażyna Czajkowska i Wojciech Fułek, Małgorzata Tarasiewicz i Krzysztof Iwanow ze stowarzyszenia „Mieszkańcy dla Sopotu”, miejscy aktywiści: Roswita Stern, Ryszard Kajkowski, Jakub Świderski i Wojciech Wężyk, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń: Barbara Kuhn z „Pro Memoriam”, Waldemar Białaszczyk – Sopocki Klub Tenisowy, czy Andrzej Ewert z komisji rewizyjnej skonfliktowanego z miastem po ostatnich wyborach do zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Reprezentowane były środowiska seniorów, działaczy ekologicznych i działkowców.

Do organizacji pierwszego takiego spotkania od czasu przygotowań do poprzednich wyborów samorządowych przyczynili się działacze MdS, Małgorzata Tarasiewicz prowadziła dyskusję. W jej trakcie postanowiono spotykać się nadal regularnie w tym gronie. Wstępnie uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się za miesiąc. Zebrani przedyskutowali też bieżące sprawy miasta i wybrali trzy problemy na których skupi się grono, by podjąć dalsze, skoordynowane działania w tych sprawach.