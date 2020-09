Sopot: Mieszkańcy wskażą lokalizacje kolejnych łąk kwietnych. W przyszłym roku takich miejsc ma być w kurorcie ponad dwadzieścia!

Gdzie powstaną kolejne łąki kwietne w Sopocie? Decyzję podejmą mieszkańcy

Łąki kwietne są w miastach coraz bardziej popularne. A to dlatego, że nie tylko cieszą oko, ale są też bardzo pożyteczne - działają antysmogowo. Stąd pomysł władz Sopotu, by to mieszkańcy wskazali propozycje lokalizacji nowych łąk kwietnych lub pszczelich użytków miododajnych.

- Łąki kwietne to konieczność, a nie moda. Prócz pięknego, naturalnego wyglądu, działają antysmogowo. Porastające je rośliny o wiele lepiej wyłapują pyły pochodzące ze spalin, aniżeli trawy. Dzięki dłuższym i bardziej rozbudowanym korzeniom gromadzą i zatrzymują wodę opadową w glebie, przez co przeciwdziałają powodziom i zalewaniu dróg. A przede wszystkim pięknie wyglądają

– wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.