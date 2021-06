Sopot ma zwrócić 2,5 mln zł do budżetu państwa, które wypłacił opiekunom osób niepełnosprawnych. Pieniędzy domaga się wojewoda pomorski

– Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju jest cały czas na bardzo niskim poziomie – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Brakuje systemowej i szeroko dostępnej pomocy a wieloletnia i całodobowa opieka spada często całkowicie na barki opiekunów. W ciągu siedmiu lat rządzący nie potrafili dostosować ustaw do wyroku TK i sprawić, że zniknie różnicowanie w świadczeniach dla opiekunów. Opieka nad osobą z niepełnosprawnością wygląda i kosztuje tyle samo niezależnie od faktu, kiedy ta niepełnosprawność powstała. 7 lat to skandalicznie długi czas, czas, kiedy wielu opiekunów nie miało siły walczyć samodzielnie w sądach i otrzymywało rażąco niższe świadczenia. To jest ogromny wstyd dla państwa, na miejscu rządzących ciężko byłoby mi spojrzeć tym opiekunom w oczy. Po raz kolejny odwołaliśmy się w tej sprawie do ministra finansów – dodaje Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.