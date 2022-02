Sopot: Kilkadziesiąt kostek trotylu, pociski do panzerfausta, miny, granaty, setki sztuk amunicji i karabiny wykopane na budowie Stanisław Balicki

Refleksowi operatora koparki, który zobaczył, że maszyna wydobywa z ziemi przedmioty przypominające broń, prowadzący budowę zawdzięczają to, że nie doszło do nieszczęścia. Wezwana natychmiast policja potwierdziła, że to m. in. kostki trotylu i miny. Ziemia wciąż kryje niebezpieczne pozostałości po wojnie, policjanci apelują, by w razie znalezienia niewybuchów nic z nimi dalej nie robić i natychmiast powiadomić służby.