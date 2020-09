Sopot: Kilkadziesiąt interwencji policji w jeden weekend w związku z nieprzestrzeganiem przez mieszkańców obowiązujących obostrzeń

- Od początku pandemii koronawirusa policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie prowadzą wzmożone działania, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego sprawdzają, czy osoby przebywające m.in. w sklepach, restauracjach, klubach i lokalach nocnych stosują się do obowiązujących obostrzeń. Kontrolowane są też środki transportu publicznego i inne miejsca gromadzenia się osób - informuje asp. Lucyna Rekowska, rzecznik sopockiej policji .

- Celem policyjnych działań jest też wzrost świadomości na temat panującego zagrożenia. W odpowiedzi na widok braku przestrzegania przepisów i zaleceń sanitarnych mundurowi stale interweniują i zwracają uwagę na zagrożenie, z jakim wszyscy mamy do czynienia

- mówi asp. Lucyna Rekowska.

Tylko w miniony weekend funkcjonariusze pouczyli bądź zwrócili uwagę 80 osobom, a dwie kolejne ukarali mandatami karnymi za naruszenie wprowadzonych ograniczeń.

- Policjanci cały czas podkreślają, że obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem - apeluje asp. Lucyna Rekowska. - Przypominamy też, że w przypadku rażącego naruszenia przepisów wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem policjant może nałożyć mandat w kwocie do 500 zł lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, a także powiadomić inspektora sanitarnego. Kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.