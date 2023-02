Sopot jest najdroższym miastem w Polsce. Ceny ubezpieczeń OC wzrosną? Ile aktualnie wynoszą?

Czy czekają nas wzrosty cen OC?

Raport Punkty to cykliczne zestawienia informacji nt. cen ubezpieczenia samochodu w naszym kraju. Badania te publikowane są miesięcznie, kwartalnie i rocznie. Najnowsze wydanie podsumowało 2022 rok na rynku i wykazało spadki w porównaniu do poprzednich lat. Stało się tak pomimo przewidywanych przez ekspertów wzrostów. Średnia ubezpieczenia OC w Polsce wynosiła pod koniec roku 538 zł. To stawka niższa o prawie 7 procent w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku.

Ostatnie trzy miesiące wypadły bardzo dobrze, ale nie można tego powiedzieć o grudniu 2022 roku. Średnia cena ubezpieczenia OC wzrosła tutaj bowiem do 546 zł. W zestawieniu rocznym nie są to jednak ogromne zmiany, ale pytanie brzmi, jak rynek dostosuje się do rosnących cen? Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego podwyżki cen OC będą wymagane dla zachowania rentowności towarzystw ubezpieczeniowych.