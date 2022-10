Sopot: Jesienny spacer w ciepłej, bezwietrznej aurze. Wielu spacerowiczów wybrało się w nadmorskie alejki i na plażę red.

Zupełnie bezwietrzna i ciepła pogoda, szczególnie w chętnie wychodzącym zza chmur słońcu, zachęciły wielu spacerowiczów do przechadzki nad morze. Śmiałkowie próbowali nawet windsurfingu i żeglarstwa, jachty i deski płynęły się jednak równie leniwie, jak czas upływający jesiennym popołudniem w nadmorskim Sopocie. Zajrzyjcie do naszej spacerowej galerii, by się o tym przekonać: