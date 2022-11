Sopot jesienią. Choć mgliście i nieco nostalgicznie, wciąż jest pięknie! Zdjęcia Anna Olejniczak

Jesień to w Sopocie wyjątkowy okres. Miasto się uspokaja, główne ulice pustoszeją, plażę spowija mgła, a drzewa zabarwiają się jesiennymi kolorami. I choć kurort poza sezonem nie tętni już imprezowym życiem, to właśnie ta pora roku ma swoich wiernych zwolenników. To doskonały czas na spokojne spacery. I choć nieco nostalgicznie, nadal jest pięknie! Zobaczcie zdjęcia z jesiennego spaceru brzegiem morza.