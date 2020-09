Sopot: Hulajnogi elektryczne znikają z ulic. Wspólna akcja Zarządu Dróg i Zieleni oraz strażników miejskich

– Mimo zapowiedzi ze strony rządu, do tej pory nie ma jeszcze uregulowań prawnych dotyczących kwestii poruszania się i parkowania hulajnóg – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Firmy operatorzy hulajnóg prowadzą działalność gospodarczą na terenie miasta. Zarabiają na tym, ale muszą też wziąć odpowiedzialność za swoich klientów. Porozrzucane po mieście hulajnogi stanowią zagrożenie dla innych użytkowników, nie tylko po zmroku. Dotyczy to zwłaszcza osób niewidomych i niepełnosprawnych. Znajdujemy hulajnogi porozrzucane na chodnikach, drogach rowerowych, w parkach czy pozostawione na ulicy. Dlatego podejmujemy zdecydowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa – komentuje wiceprezydent Skwierawski.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, w asyście strażników miejskich, od 1 września usuwa z dróg, chodników i ścieżek rowerowych hulajnogi pozostawione w sposób zagrażający bezpieczeństwu. Po zlokalizowaniu nieprawidłowo zaparkowanej (pozostawionej) hulajnogi jest ona przewożona do siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie przy al. Niepodległości 930. Tam sporządzana jest stosowna dokumentacja, a właściciel, po potwierdzeniu własności, może swój sprzęt odebrać. Tylko we wtorek, 1 września, do sopockiego ZDiZ trafiło 12 hulajnóg. Akcja będzie prowadzona codziennie.