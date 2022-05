Sopot. Festiwal historii fantastycznych "Wieloświaty" w dniach 20-22 maja 2022 r.

Festiwal historii fantastycznych "Wieloświaty" to pierwszy tego typu festiwal organizowany przez Bibliotekę Sopocką. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą m.in. Radek Rak, Anna Kańtoch, Łukasz Orbitowski, Robert M. Wegner, Michał Gołkowski i Paulina Hendel.

- Do udziału w festiwalu udało nam się zaprosić najbardziej uznawanych autorów prozy fantastycznej, którzy udowadniają, że jest to gatunek sprzyjający kreatywności, a jego granice wyznacza właściwie tylko wyobraźnia i kunszt pisarzy — mówi Dagny Kurdwanowska, z-czyni kierowniczki Sopoteki i współtwórczyni Wieloświatów. - Radek Rak, Anna Kańtoch, Lukasz Orbitowski czy Robert M. Wegner to autorzy, którzy już dawno pokazali, że szufladkowanie literatury fantastycznej jako niszowej nie ma sensu. Po ich książki sięga każdy, kto szuka dobrej, wielowymiarowej prozy.