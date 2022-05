Sopot: Dzień dziecka a nawet parę dni z weekendem. Dużo atrakcji dla najmłodszych w całym mieście

W sam Dzień Dziecka będą miały miejsce dwa festyny, niestety oba odbywają się w tym samym czasie, startując o 16:30. Biblioteka Sopocka zaprasza do zabawy w klimacie egzotycznej dżungli. „Dzień Dziecka w zielonym rytmie” to tańce, zabawy z gumą i chustą animacyjną, głośne czytanie ulubionych bajek, tropienie dzikich zwierząt, puszczanie wielkich baniek mydlanych oraz wielkoformatowe malowanie w parku przy ul. Goyki. Młodzieżowy Dom Kultury oraz jego rada rodziców zapraszają z kolei na festyn w ogrodzie MDK przy Al. Niepodległości 763. MDK przygotował m. in. różnorodne zajęcia warsztatowe, malowanie twarzy, gry i zabawy sportowe, występy artystyczne, pokazy karate, koncerty wokalne i muzyczne oraz moc interaktywnych atrakcji prowadzonych przez nauczycieli z placówki oraz wyczekiwane przez najmłodszych zabawki dmuchane.