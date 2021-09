Sopot: Dwóch mężczyzn pobitych w lokalu w centrum miasta. Policja nadal poszukuje napastnika. Poznajesz go? Stanisław Balicki

Do pobicia 27- i 29-latka doszło w połowie czerwca, ale policja nadal poszukuje sprawcy. Zarejestrowały go kamery monitoringu. Policjanci mają nadzieję, że ktoś go rozpozna.