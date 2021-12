Sopot. Drugi publiczny żłobek niemal gotowy. Pomoże utrzymać lub znaleźć pracę rodzicom. Nabór już ruszył. Znamy termin otwarcia!

Sopot. Drugi publiczny żłobek niemal gotowy

Co ciekawe, pierwszy nabór do żłobka ma ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy lub jej utrzymanie. 60 wytypowanych sopocian, w tym do 51 osób pracujących i 9 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, ma w ramach tego przedsięwzięcia pierwszeństwo w naborze. Dopiero w sytuacji, gdy miejsca dla osób pozostających bez pracy nie zostaną wykorzystane, zostaną one udostępnione dla osób pracujących.