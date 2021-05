Sopot Curling Club - Team Stych został ponownie mistrzem Polski. Sopocianie byli najlepsi w łódzkiej hali ZDJĘCIA

Mistrzostwa Polski w curlingu 2021 zakończyły się sukcesem zespołu z Sopotu. Najlepsza drużyna w kraju w 2019 roku powtórzyła sukces w hali Curling Łódź, pokonując w finale miejscowy POS 9:3.

Mistrzostwa Polski w curlingu 2021 Konrad Stych (skip), Krzysztof Domin (vice-skip), Marcin Ciemiński i Bartosz Łobaza potwierdzili formę w hali Curling Łódź, gdzie rozgrywane były mistrzostwa Polski w curlingu. Byli niezwykle precyzyjni, co zaowocowało kolejnym mistrzostwem. Sopocianie w finale pokonali POS Łódź 9:3. Sezon 2020/2021 był nietypowy także dla curlingu. Sopocianie rozpoczęli go zgodnie z planem, czyli od sierpniowych zgrupowań w słowackiej Bratysławie. We wrześniu drużyna SCC Team Stych pokazała się z bardzo dobrej strony w turnieju Kolibris Cup 2020 w Pradze, dochodząc do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość późniejszy triumfatorów zawodów – reprezentacji Czech. Po tym turnieju, w związku sytuacją pandemiczną i zakażeniami koronawirusem, sopocianie wrócili do regularnych treningów dopiero w grudniu 2020 roku. - Od grudnia, w ramach zgrupowań kadry narodowej, rozpoczęliśmy mozolne odbudowywanie formy. Świetnymi sprawdzianami naszej dyspozycji była rozgrywana w lutym i marcu w Łodzi Liga Curlingu skupiająca drużyny będące w szerokiej kadrze narodowej – mówi Krzysztof Domin, zastępca kapitana sopockiej drużyny.

Zwycięstwa we wszystkich edycjach ligi stawiały sopocian w roli faworytów przed najważniejszymi w tym sezonie zawodami.

Mistrzostwa Polski potoczyły się znakomicie dla drużyny SCC Team Stych. Sopocianie rozpoczęli zawody od trzech zwycięstw pierwszego dnia i nie zwolnili tempa. Bilans siedmiu zwycięstw bez żadnej porażki zapewnił im pierwsze miejsce w grupie A i awans do rundy finałowej. Tam przyszły kolejne dwa zwycięstwa i remis, co zapewniło reprezentantom Trójmiasta miejsce w finale mistrzostw. A w finale drużyna Konrada Stycha spotkała się z reprezentantami gospodarzy, POS Łódź (skip: Włodarczyk), którzy na pewno chcieli zrewanżować się za porażkę w rundzie grupowej (3:7). Finał miał jednak podobny przebieg do wcześniejszych meczów drużyny sopockiej. Pewne objęcie prowadzenia już na początku meczu (6:0) i kontrolowanie bezpiecznego wyniku do końca spotkania, które zakończyło się rezultatem 9:3.

- Ten wynik jest zwieńczeniem bardzo trudnego, ale niezwykle istotnego sezonu dla naszej drużyny. Brak występów w turniejach odwołanych jesienią i zimą pozwolił nam skupić się w 100 procentach na treningach. Udało nam się doszlifować wiele umiejętności technicznych, a także wprowadzić nowe elementy do naszej gry. Bardzo cieszy to, że udało nam się to przełożyć na rywalizację meczową. Z optymizmem patrzymy na nowy sezon. Naszą ambicją jest wskoczenie do ścisłego topu drużyn europejskich, walczących w największych imprezach curlingowych, takich jak rozgrywki World Curling Tour, mistrzostwa świata czy nawet igrzyska olimpijskie – podsumowuje skip drużyny Konrad Stych. Jest to piąty złoty medal w historii sopockiego curlingu. Miejsce na podium dodatkowo gwarantuje sopocianom prawo reprezentowania Polski w mistrzostwach Europy, które odbędą się w listopadzie w Norwegii. Sopot Curling Team wyniki w mistrzostwach Polski 2021 Faza grupowa: MCC Warszawa (skip: Tarczyński) 6:4

DKC Dzik Świdnica (Kubik) 9:3

WARS Warszawa (Gumiński) 5:4

POS Łódź (Telak) 7:5

SCC Sopot (Światkowki) 7:5

GKC Gdańsk (Berenthal) 13:2

POS Łódź (Włodarczyk) 7:3 Runda finałowa: AZS Gliwice (Szewczyk) 6:2

AZS Gliwice (Hertman) 8:1

KSW Warszowcie (Herman) 4:4 Finał: POS Łódź (Włodarczyk) 9:3