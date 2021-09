Sopot: Biblioteka przywiezie ci książkę do domu. Seniorzy: - Szkoda że dopiero po lockdownie. Biblioteka: - Lepiej późno niż wcale

Zamówione książki pracownik Biblioteki Sopockiej dostarczy do domu w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Osoby, które nie są jeszcze czytelnikami placówki, zostaną przez niego zapisane do biblioteki przy pierwszej wizycie.

- Pomysł wziął się z potrzeby społecznej, żeby wyjść do ludzi, a pandemia pokazała że da się różne nowe rozwiązania wprowadzać, można powiedzieć że to była inspiracja – mówi Dagny Kurdwanowska, koordynatorka przedsięwzięcia „Biblioteka na kółkach” w Bibliotece Sopockiej. - Sopot to miasto, w którym mieszka sporo starszych ludzi, nie wszyscy są sprawni, nie wszyscy są samodzielni a lubią po prostu czytać. Są również osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z naszych zbiorów, a nie mogą się wybrać do biblioteki. Trzecią ważną grupą są opiekunowie rodzinni, osoby opiekujące się bliskimi chorymi w domach, czy pilnujące dzieci i również mające ograniczone możliwości, by dysponować swoim czasem, a kochają czytanie. Pomyśleliśmy, dlaczego by do nich po prostu nie podjechać – wyjaśnia i dodaje że pracownikom biblioteki zdarzało się już wcześniej przynosić książki do czytelników nie mogących przyjść do wypożyczalni.