Sopot: Bezduszni urzędnicy, umywająca ręce komisja rady, 72-latka eksmitowana. Nie pomogli aktywiści, przyjaciele i sąsiedzi Stanisław Balicki

72-letnia architektka i malarka została eksmitowana do lokalu tymczasowego. To efekt zaniedbania z przed lat, gdy zmarła jej matka – najemczyni mieszkania, i nieugiętej postawy magistrackich urzędników. Za pól roku pani Magdalenie grozi znalezienie się na bruku. Kobieta, która swoje doświadczenia zawodowe z USA w projektowaniu miast w dialogu z lokalną społecznością chciała przeszczepić do Sopotu, w magistracie nie znalazła odrobiny empatii.