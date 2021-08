Sopot Beach Rugby 2021. Rugbiści z RPA i Nowej Zelandii wygrali turniej w Sopocie

Przez całą sobotę na plaży w Sopocie królowało rugby. Oczywiście, to plażowe, czyli odmiana, która potrafi być widowiskowa. Turniej Sopot Beach Rugby 2021, którego głównym organizatorem jest Jarosław Hodura, były reprezentant Polski i zawodnik Ogniwa Sopot, został podzielony niejako na trzy części: amatorską, kobiecą i męską. Dopisała pogoda i przez dziewięć godzin zawodów bardzo liczna grupa kibiców rugby, także tych, którzy widzieli je po raz pierwszy. Turniej co roku przyczynia się do popularyzacji rugby i Sopotu, który teraz jest polską stolicą tej dyscypliny sportu.

W turnieju amatorskim wzięły udział cztery drużyny: Mafia Wołomin, SBR Team, HK Dresden i Juvenia Beach Dragons. Zwyciężyła drużyna z Wołomina, która mimo statusu amatora uczestniczyła we wszystkich 9 turniejach SBR. Drugie miejsce przypadło drużynie organizatora SBR Teams, na trzecim miejscu byli piłkarze ręczni z Drezna, a stawkę zamknęła najbardziej zabawowa ekipa Dragons z Krakowa, złożona z kobiet i mężczyzn.