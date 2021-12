Sopot: Altana burmistrza Kollatha już odtworzona. Ostatni w tym roku akcent 120-lecia miasta

Parkowa altana w zakolu ujścia potoku Swelina rozgraniczającego Sopot i Gdynię została oddana do użytku we wtorek 21 grudnia. Upamiętnia drugiego burmistrza Sopotu, który objął rządy w mieście w 1905 roku. To rekonstrukcja obiektu, który w latach 50-tych został zdewastowany i spłonął.