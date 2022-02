Sopot: 5,5 tys. zł mandatów dla kierowcy furgonetki eksponującej treści antyaborcyjne. Nie przyjął ich, jeździ dalej, sprawą zajmie się sąd

Kierowca furgonetki eksponującej na plandece drastyczne zdjęcia płodów ludzkich po użyciu pigułek poronnych został ukarany mandatami w południe 5 lutego w Sopocie.

- Auto zostało zatrzymane do kontroli drogowej, a w związku z popełnionymi wykroczeniami policjant nałożył na 28-letniego kierowcę mandat w wysokości 5 tys. zł za niestosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego oraz drugi mandat w wysokości 500 zł za wykroczenie z ustawy o ochronie środowiska. 28-letni kierujący skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatów, dlatego w tej sprawie funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ukaranie – informuje asp. szt. Lucyna Rekowska z sopockiej policji.