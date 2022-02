Sopot: 22 mln zł za pensjonat z restauracją w Parku Północnym. Pośrednik sugeruje przekształcenie dworku w rodzinną rezydencję

Sprzedawany jest działający pensjonat z 11 pokojami, trzema salami restauracyjnymi, spa i pełnym wyposażeniem o powierzchni użytkowej 800 m kw. Ogłoszenie sugeruje, że dworek może zostać przekształcony w rezydencję rodzinną. Wszystko to za zawrotne 22 mln zł. Dworek stoi przy ul. Powstańców Warszawy, na jednej z dwóch sprzedawanych działek, których łączna powierzchnia wynosi ok. 2,2 tys. m kw., w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Północnego i sopockiej plaży, nad uchodzącym nieopodal do morza Kamiennym Potokiem. Na drugiej, większej działce, która obecnie jest parkingiem dla samochodów, można postawić budynek zajmujący 20 proc. jego blisko 1,5 tys. m kw. powierzchni. Ta działka kryje pod ziemią zasypany basen.

Wiąże się to z historią obiektu, który według różnych źródeł powstał w 1910 lub 1922 roku, jako szkoła gimnastyczna dla dziewcząt. W 1933 roku budynek został zarekwirowany na potrzeby nazistowskiej organizacji kobiecej. Podczas wojny mieściło się w nim gestapo, zaraz po - siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatnim użytkownikiem dworku przed sprzedażą w prywatne ręce była sopocka komenda hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Porzucony budynek, zanim stał się obecnym dworkiem Admirał, na przełomie wieków przez kilka lat niszczał.