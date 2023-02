Sopockie Spotkania Kobiet: Czy kobiety kochają siebie? Idealna rozmowa na walentynki

14 lutego to dzień, który na ogół kojarzy nam się z miłością. Święto miłości obchodzimy w parach, jednak ważne jest też to, by tym uczuciem obdarzyć siebie samego. W ramach cyklu Sopockie Spotkania Kobiet poruszony zostanie temat "Czy kobiety kochają siebie?". Na te pytanie odpowiedzą Magda Danaj i Marta Frej.