Sopocki konflikt: Ratusz kontra SKT. Klub Tenisowy prawowitym posiadaczem kortów. Decyzja Sądu Najwyższego ostateczna

Po niekorzystnym orzeczeniu SN prezydent Jacek Karnowski wydał oświadczenie:

- Decyzja Sądu Najwyższego podjęta 15 grudnia br. jest dla mieszkańców Sopotu bardzo bolesna. Przez wiele lat Miasto Sopot podejmowało wysiłki zmierzające do tego by nie dopuścić do zawłaszczenia sopockich kortów i przejęcia ich przez zarząd SKT w upadłości. Zawsze staliśmy na stanowisku, że sopockie korty tenisowe powinny być własnością mieszkańców i terenem służącym sopocianom jako obiekt sportowy i rekreacyjny. Wszelkie działania miasta, podejmowane w zgodzie z przepisami prawa i na mocy decyzji sądowych, do tego zmierzały. [...] – deklaruje prezydent Sopotu.