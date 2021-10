Sopocka Jesień 2021. Bieg na 7 km wygrał bydgoszczanin Gracjan Gruszka. Wśród kobiet najszybsza Martyna Waśniewska z Elbląga

Sopocka Jesień 2021 wyniki zawodów biegowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie oraz firmy The North Event i Big Yellow Food zaprosiły biegaczy w sobotę, 9 października do udziału w zawodach na zróżnicowanych trasach. W biegu głównym do pokonania była trasa licząca niemalże 7 km, a w rywalizacji młodzieżowej dystans uzależniony był od wieku uczestników. Blisko 200 młodych biegaczy rywalizowało w ośmiu kategoriach wiekowych, a w biegu głównym ponad 200 uczestników w 17 kategoriach wiekowych i kategorii open kobiet i mężczyzn na wymagającej i urokliwej trasie na sopockich błoniach, wraz z obiegnięciem hali Ergo Arena.

Najszybciej trasę prawie 7 km w 22 minuty i 9 sekund pokonał Gracjan Gruszka z Zawiszy Bydgoszcz. O blisko 30 sekund wyprzedził drugiego na mecie Krzysztofa Zielińskiego z Zorzy Gdynia (22.35). Trzeci był gdynianin Marcin Góralski (22.52). Wśród kobiet najszybsza z czasem 25.41 była elblążanka Martyna Waśniewska (Kluge Team), która pokonała swoją koleżankę z klubu Agatę Kwiatkowską (26.03). Zawodniczki na co dzień trenują triathlon, a sopocki bieg wpisał się w kolejny etap ich przygotowań. Trzecia linię mety minęła gdańszczanka Ewa Pasierbska (26.59).