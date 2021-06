Sopoccy ratownicy szukali zaginionego dronem z kamerą termowizyjną. Mężczyzna był już w domu. Ratownicy apelują o rozsądek Rafał Mrowicki

W nocy szukali go ratownicy wodni, a został znaleziony w domu przez policję. Grupa ratowników wodnych poszukiwała w nocy z piątku na sobotę mężczyzny, który po wejściu do wody oddalił się od znajomych - to oni wezwali pomoc przez numer 112. Okazało się, że mężczyzna był już w domu. Ratownicy apelują o rozwagę.