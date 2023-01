Sonda "Dziennika Bałtyckiego". Jak mieszkańcy Gdańska oceniają MEVO? Czy z niego korzystali? Czy rowery miejskie są dobrym pomysłem? WIDEO

Na początku 2022 postanowiono, że rowerem miejskim pojedziemy w metropolii dopiero na wiosnę 2023 roku. Umowa została podpisana w Europejskim Centrum Solidarności przez szefów zamawiającego system stowarzyszenia gmin metropolii i firmy – lidera konsorcjum wykonawców.

Zdajemy sobie sprawę ze skali MEVO i z tego, ile znaczy on dla mieszkańców Pomorza. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by spełnić te wymagania – obiecywał po parafowaniu dokumentu Jordi Cabanas, dyrektor zarządzający City Bike Global.