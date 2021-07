Solidarność zbiera podpisy pod projektem emerytur stażowych. „To rozwiązanie ma być prawem, a nie obowiązkiem” – mówi związek

Emerytury stażowe. Założenia projektu Solidarności

Projekt Solidarności zakłada, że na emeryturę stażową będą mogły przejść:

kobiety po 35 latach pracy ,

, mężczyźni, których staż pracy wyniesie 40 lat .

. Wymagane będzie też zebranie minimalnego kapitału emerytalnego, aby świadczenie wynosiło nie mniej niż obecna emerytura minimalna (1 250,88 zł brutto).

Chodzi o to, by państwo do świadczenia nie musiało dopłacać. Aby obywatelski projekt ustawy trafił pod głosowanie posłów, Solidarność musi zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów. Szef Solidarności Piotr Duda liczy, że będzie ich dużo więcej. Podpisy zbierane są w siedzibach regionalnych związku. Każda osoba posiadająca pełnię praw wyborczych może złożyć swój podpis pod projektem (szczegółowe informacje na stronie emeryturazastaz.pl).